Takla atan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, takla atan cipin sürücü Sedat Özkaya (25) yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:29 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde, takla atan cipin sürücü Sedat Özkaya (25) yaşamını yitirdi.
Kaza, Nazilli- Aydın
Karayolu İsabeyli
Mahallesi girişinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Nazilli'den Aydın yönüne giden Sedat Özkaya, yönetimindeki 09 ABS 590 plakalı cipin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan cip takla atarak durabildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Özkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hurdaya dönen araç otoparka çekilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Aydın
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