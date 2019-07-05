Son Dakika Haberleri: Takla atan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Haber

Takla atan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi

33 dakika önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, takla atan cipin sürücü Sedat Özkaya (25) yaşamını yitirdi.

Takla atan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, takla atan cipin sürücü Sedat Özkaya (25) yaşamını yitirdi.
Kaza, Nazilli- Aydın Karayolu İsabeyli Mahallesi girişinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Nazilli'den Aydın yönüne giden Sedat Özkaya, yönetimindeki 09 ABS 590 plakalı cipin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan cip takla atarak durabildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Özkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.  Hurdaya dönen araç otoparka çekilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:29 Kaynak: DHA
İsabeyli, Nazilli, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar Avcılar'da yakıt tankeri devrildi! Topkapı istikameti ulaşıma kapandı Ankara'da otomobil üst geçitten alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı 25 Türk nükleer fizikçi, dizi ile yeniden dünya gündemine oturan Çernobil'e gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:03:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takla atan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]