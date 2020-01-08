Takla atan kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Takla atan kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika

Takla atan kamyonetin sürücüsü öldü

24 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Takla atan kamyonetin sürücüsü öldü, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, Poyrazdamları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Poyrazdamları istikametinden, Yağbasan Mahallesi istikametine gitmekte olan Ramazan Uysal (50) yönetimindeki 45 ABD 375 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü Uysal olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan Uysal'ın cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:13 Kaynak: İHA
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