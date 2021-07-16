Takla atan otomobil refüje düştü: 5 yaralı - Son Dakika

Takla atan otomobil refüje düştü: 5 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak refüje düşerken hordaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı İlçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultanhaı İlçesi istikametine seyreden Cumali Y. idaresindeki 45 B 0021 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje düştü. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Abdulhamit Y. (56), Selahattin U. (53), Ramazan D. ve Mehmet Nuri Y. olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazayı fark ede diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar sedye ile ambulanslara taşınırken, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.