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Takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı Kazazede köpeği polisler eliyle su verip, veterinere götürdüKIRIKKALE - Kırıkkale'de takla atan otomobilin içindeki köpek camdan dışarı fırladı.

Takla atan otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı
Kazazede köpeği polisler eliyle su verip, veterinere götürdü
KIRIKKALE - Kırıkkale'de takla atan otomobilin içindeki köpek camdan dışarı fırladı. Kazada yaralanan sahipleri hastaneye götürülünce trafik polisleri havlayan köpeğe eliyle su verip sakinleştirmeye çalıştı, daha sonra yoldan durdurdukları kamyonetle veterinere götürdü.
Kaza, Kırıkkale- Çorum karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Bolat idaresindeki 06 AU 289 otomobil, Hurşit Tandemir'in kullandığı 71 DZ 155 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu takla atarak su kanalına devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve Kırıkkale Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Bolat ile eşi Ayla Bolat'ı otomobildeki sıkıştığı yerden kurtararak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza esnasında otomobilden su kanalına fırlayan köpeğe polis ekipleri sahip çıktı. Kazazede köpeği güvenli bir yere alarak eliyle su verip sakinleştirmeye çalıştı. Kazazede köpek, yoldan durdurulan bir kamyonet ile veterinere götürülüp sağlık kontrolleri yapıldı. Daha sonra Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğüne götürülerek koruma altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırıkkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:18 Kaynak: İHA
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