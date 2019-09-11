Son Dakika Haberleri: Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

36 dakika önce

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı, System.String[]
BURDUR'un Karamanlı ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Burdur- Fethiye karayolunun Mürseller köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Mustafa Çalışkan yönetimindeki 34 KP 1234 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçarak takla attı. Sürücü Mustafa Çalışkan ile Gülay Çalışkan, Gizem Tuğçe Çalışkan ve 1 yaşındaki Elif Ada Ekşi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla tedavi için Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Karamanlı, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:20 Kaynak: DHA
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