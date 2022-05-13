Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

13.05.2022 16:13
Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Kurşunlu Cami yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 ACE 739 plakalı Fiat marka otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Berkan Gülsevim, Mehmet Hulusi Güler, Abdulkadir Gürbüz ve Murat Bilgiç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Otomobil, Adıyaman, Fiat, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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