Taklalar atan otomobil ağaçlara çarparak durabildi - Son Dakika

Taklalar atan otomobil ağaçlara çarparak durabildi

31.01.2021 16:43

Taklalar atan otomobil ağaçlara çarparak durabildi Takla atan otomobilin sürücüsü yola fırladı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 3 takla attıktan sonra ağaçlara çarparak durabildi.

Taklalar atan otomobil ağaçlara çarparak durabildi

Takla atan otomobilin sürücüsü yola fırladı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 3 takla attıktan sonra ağaçlara çarparak durabildi. Kazanın etkisi ile otomobil sürücüsü de yola fırlayarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 AD 292 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsü Mehmet S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. 3 takla atan otomobil, orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Mehmet S. ise, yola fırlayarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Taklalar atan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
Taklalar atan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
Taklalar atan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
Taklalar atan otomobil ağaçlara çarparak durabildi

Otomobil, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taklalar atan otomobil ağaçlara çarparak durabildi - Son Dakika


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