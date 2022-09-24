TAKSİCİLER YERLİ YOLCUYA DA YABANCI YOLCUYA DA DURMADI - Son Dakika
Üye Girişi

TAKSİCİLER YERLİ YOLCUYA DA YABANCI YOLCUYA DA DURMADI

24.09.2022 09:49

EMİNÖNÜ'nde taksi bekleyen yolcular boş geçen taksileri durduramadı.

EMİNÖNÜ'nde taksi bekleyen yolcular boş geçen taksileri durduramadı. Yolcuların iddialarına göre taksicilerden bazıları kısa mesafe için yüksek fiyatlar talep etti.

İstanbul'un merkez noktalarından Eminönü'nde taksi problemi yaşanıyor. Bölgedeki taksilerden bazıları öğle saatlerinde taksi durdurmaya çalışanlara durmadı. Taksi bekleyen yolcu Necip Çakar, "15 dakikadır bekliyorum, hiçbir taksi almıyor. Yanımızda yaşlı var yürüyemiyor ama hiçbiri durmuyor. Az önce bir taksi durdu Eminönü'nden Beyoğlu'na 150 TL istedi. 'Ters mesafe, değişim yapacağım, trafik var' gibi bahaneler uyduruyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

'ÖNCE TAKSİMETREYE ADALET GETİRSİNLER'

Taksi şoförü İsmet Sarı, "Değişim saati 14-15 maksimum 16.00 arasıdır, bunun dışında söylenenler yalandır. Trafikten dolayı kimse bir yere gidemiyor. Müşteri binmek zorunda kalıyor, taksici alamıyor. Önce taksimetreye adalet getirsinler sonra almayan taksicilerle alakalı problem çıkarsınlar. Her zaman taksimetre açılmasını istiyoruz, tavsiye ediyoruz. Her meslekte olduğu gibi çürük elmalar bizim mesleğimizde de var. Bazen müşteriler kendileri kısa mesafe için yüksek ücret teklif ediyor. Buradan Taksim en fazla 50-60 TL yazar, fazla isteyenleri vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" şeklinde konuştu.

Yol kenarında bekleyen yabancı bir turist ise binemediği taksinin ardından kendisinden 200 TL ücret talep edildiğini ve bunu fazla bulduğunu belirtirken, taksici ise turistlerin taksimetre açılmasını kabul etmediklerini iddia etti.

'EMİNÖNÜ'NDEN BEBEK'E BİZDEN 50 EURO İSTEDİLER'

Taksi durağında bekleyen İspanyol turist, "Deniyoruz ama durduramıyoruz. Çok pahalı Eminönü'nden Bebek'e bizden 50 Euro istediler. Turist olduğumuz için böyle biliyorsunuz. Biz tamamıyla şaşkınız, nasıl gideceğimizi, gideceğimiz yere ne kadar ödeyeceğimizi bilmiyoruz. Burada dolaşıp neler olacağını göreceğiz" dedi. Bu sırada yanlarına gelen bir taksiyi durdurabilen turistler, arabanın camından taksiciyle konuştu. Taksici ise turistlere taksimetreyi açacağını belirtti. Daha sonra konuşan taksici "Ne yazarsa ona gideceğiz. Fiyat trafiğe de bağlı. Taksim'den Bebek'e yaklaşık 70 yazıyor, Eminönü'nden de 100 lira yazabilir diye düşünüyorum" dedi. Turistlerden 50 Euro istendiği iddiasını duyduktan sonra ise taksici "Yapmayın, olmaz, şakadır. Taksimetre o mesafelere 100 lira civarı yazar" cevabını verdi.

YORUMLAR
500
EMİNÖNÜ'NDE BRONZ SİMİTLERİ ÇALINAN HEYKELİN SANATÇILARINDAN BURNAZOĞLU TEKRAR YAPMASI 1 AYI ALIR EMİNÖNÜ'NDE BRONZ SİMİTLERİ ÇALINAN HEYKELİN SANATÇILARINDAN BURNAZOĞLU TEKRAR YAPMASI 1 AYI ALIR EMİNÖNÜ'NDE SİMİTÇİ HEYKELİ'NDEKİ SİMİTLERİ ÇALDILAR EMİNÖNÜ'NDE SİMİTÇİ HEYKELİ'NDEKİ SİMİTLERİ ÇALDILAR
Kaynak: DHA

Eminönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAKSİCİLER YERLİ YOLCUYA DA YABANCI YOLCUYA DA DURMADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:51 Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında Putin'in ısrarla istediği ismin yakın dostu Medvedçuk olduğu ortaya çıktı
09:02 TOKİ konut projesinde indirim müjdesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı! 2 şartı yerine getiremeyen başvuruda bulunamayacak
08:31 Buca Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı: Asgari ücret 11 bin 500 TL
08:13 Sultangazi'de korkunç olay! Motosikletin arkasında seyahat eden 19 yaşındaki İdris, tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi
08:05 Camiye ayağında ayakkabı, elinde kazmayla alkollü şekilde girerek tepki çekmişti! Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi
23:15 İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar
07:37 Miçotakis Türkçe paylaşımla Türk halkına seslendi: Biz düşman değiliz, aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz
04:18 İstanbul'un ilk katlı otoparkıydı! Karaköy'deki 46 yıllık otopark, proje değişikliği sebebiyle kapatıldı
02:30 ABD Başkanı Biden: Rusya'nın referandumu sahtedir, Ukrayna topraklarını hukuka aykırı şekilde ilhak etmek için bir bahanedir
23:11 Kayseri'de yaşanan maden kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 10:14:27. #1.12#
SON DAKİKA: TAKSİCİLER YERLİ YOLCUYA DA YABANCI YOLCUYA DA DURMADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement