Son Dakika Haberleri: Takside Unutulan 46 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti

Takside Unutulan 46 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti

1 saat önce

Bursa'da yurt dışında yaşayan çocuklarına göndermek için bankadan çektiği 46 bin 730 lirayı takside unutan kişiye, parası duyarlı taksi şoförü tarafından ulaştırıldı.

Takside Unutulan 46 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti, System.String[]
Bursa'da yurt dışında yaşayan çocuklarına göndermek için bankadan çektiği 46 bin 730 lirayı takside unutan kişiye, parası duyarlı taksi şoförü tarafından ulaştırıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi, Heykel semtinden taksiye binen 70 yaşındaki kadın, Yıldırım ilçesindeki evine gitti.

Taksiden inen kadın, yanındaki alışveriş poşetlerini alırken içinde yurt dışında yaşayan çocuklarına göndermek için bankadan çektiği 46 bin 730 liranın bulunduğu poşeti unuttu.

İçinde para olan poşeti bulan şoför Fahrettin Akşar (55), durumu duraktaki arkadaşlarına ve emniyet ekiplerine bildirdi.

Poşeti kimin düşürmüş olabileceğini tahmin eden Akşar'ın çabaları ve emniyet ekiplerinin de desteğiyle kadına ulaşıldı. Torunuyla taksi durağına gelen kadına dekontunun kontrol edilmesinin ardından parası teslim edildi.

Takside bir poşetin unutulduğunu fark eder etmez polise haber verdiğini anlatan Akşar, "Polis nezaretinde parayı teyzemize teslim ettik. Parayı çocuklarına göndereceği söyledi. Çok teşekkür etti." dedi.

Akşar'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu da "Meslektaşımız Fahrettin Akşar, bu hassasiyetiyle taksicilik mesleğine yakışır bir harekette bulundu." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:29 Kaynak: AA

Merkez, Akşar, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da Korkutan Deprem! 3 İlçede Hissedildi Vücuduna Tahta Parçaları Saplanan Sürücü Öldü

Özel Halk Otobüsü Şoförü, Tartıştığı Yaşlı Çifti Darbetti Taksiciler Hakkında Gelen Şikayetler Üzerine 15 İlde Uygulama Yapan Emniyet, Taksicilere Ceza Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 13:05:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Takside Unutulan 46 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]