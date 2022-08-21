Taksim'de gece kulübünde silahlı saldırı kamerada: Güven timleri suçüstü yakaladı - Son Dakika
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Taksim'de gece kulübünde silahlı saldırı kamerada: Güven timleri suçüstü yakaladı

21.08.2022 10:19
Taksim'de gece kulübünde silahlı saldırı kamerada: Güven timleri suçüstü yakaladı

Taksim'de bir gece kulübünün önünde taşkınlık yapan şahıs, kulüp çalışanını silahla bacağından yaraladı.

Taksim'de bir gece kulübünün önünde taşkınlık yapan şahıs, kulüp çalışanını silahla bacağından yaraladı. Kaçan şahıs dakikalar sonra B Bölge Güven Timleri tarafından Taksim Meydanı'nda yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Saldırı anları ve nefes kesen kovalama anları kameraya yansıdı.
Olay, dün saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde cadde üzerindeki bir gece kulübüne gelen Kerim Ç. (34), içeriye girmek istedi. Ancak güvenlik tarafından içeriye alınmayan şahıs, çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kerim Ç. taşkınlık yapmaya başladı. Güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine silahına sarılan Kerim Ç., çalışan Muharrem A.'yi bacağına ateş ederek yaraladı.
İçeriye alınmayınca dehşet saçtı
Ortalığın bir anda karıştığı olayda çalışan Muharrem A. can havliyle kaçarken, saldırgan da cadde üzerinden meydana doğru koşmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Muharrem A.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Muharrem A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Güven timleri nefes kesen kovalamacayla yakaladı
O esnada bölgede devriye gezen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, silah seslerini duyarak hızlıca olay yerine geldi. Elinde silahla kaçtığını gören güven timleri, peşine takılarak şahsı kovalamaya başladı. Nefes kesen kovalamaca sonrasında Kerim Ç., Taksim Meydanı'nda güven timleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Kerim Ç., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü.
Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alınan şahsa, "meskun mahalde ateş etmek", "kasten yaralama" ve "ateşli silahla kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. Şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan silahlı saldırı ve kovalamaca anları kameraya yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Güven Timleri, Beyoğlu, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de gece kulübünde silahlı saldırı kamerada: Güven timleri suçüstü yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim'de gece kulübünde silahlı saldırı kamerada: Güven timleri suçüstü yakaladı - Son Dakika
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