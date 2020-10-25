Taksim'de korsan otoparkçılık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Taksim'de korsan otoparkçılık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, 24 Ekim'de Gümüşsuyu Caddesi üzerinde korsan otoparkçılık yaptıkları tespit edilen Kenan S. ve Abdulselam K. yakalandı.

Şüpheliler, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu u¨zeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park u¨creti almak veya almaya teşebbu¨s etmek" içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem yapılmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Kenan S'ye 1 kez, Abdulselam K. ise 2 kez korsan otoparkçılık suçundan işlem yapıldığı bildirildi.