Son Dakika Haberleri: Taksim'de Ortaya Çıkan Gökkuşağı Görenleri Hayran Bıraktı

Taksim'de Ortaya Çıkan Gökkuşağı Görenleri Hayran Bıraktı

1 saat önce

Taksim'de ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktıİSTANBUL - Taksim'de kısa süren yağışın ardından beliren gökkuşağı kendine hayran bıraktı.

Taksim'de ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

İSTANBUL - Taksim'de kısa süren yağışın ardından beliren gökkuşağı kendine hayran bıraktı. Vatandaşlar o anları kameralarına kaydederken bol bol fotoğraf çekti.
İstanbul'da gün içerisinde belirli aralıklarla yağan yağmurun ardından havada oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. İstanbul'un en yoğun noktalarından olan Taksim Meydanı'nda ise gökkuşağını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti. O anları kameralarına kaydeden vatandaşlar ve turistler, gökkuşağı önünde bol bol fotoğraf çektirerek o anları ölümsüzleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:16 Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, Genel
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