Taksim'de salgına rağmen açılan gece kulüplerinde kuralsız eğlenceler kamerada - Son Dakika

Taksim'de salgına rağmen açılan gece kulüplerinde kuralsız eğlenceler kamerada

Taksim'de korona virüs salgını nedeniyle kapatılan birkaç gece kulübüne gelen kişiler, artan vakalara rağmen maskesiz ve sosyal mesafesiz iç içe eğlendi.

Taksim'de salgına rağmen açılan gece kulüplerinde kuralsız eğlenceler kamerada, System.String[]

Taksim'de korona virüs salgını nedeniyle kapatılan birkaç gece kulübüne gelen kişiler, artan vakalara rağmen maskesiz ve sosyal mesafesiz iç içe eğlendi. Sabah saatlerine kadar süren eğlencelerde alkol alarak eğlenenlerin ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadığı anlar kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle "Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten işyerlerin çalışmasına müsaade edilmeyecek" denilmişti. Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Beyoğlu Taksim'deki gece kulüplerinde dün ve önceki gece "pes" dedirten görüntüler kaydedildi.

Salgına rağmen hiçbir kurala uymadılar

Korona virüs salgınına rağmen açılan birkaç gece kulübüne gelen kişiler, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Yüksek sesli müzikler eşliğinde alkol alarak kendinden geçen kişiler, sabah saatlerine kadar eğlenmeyi sürdürdü. Dans eden kişiler, ne kendi sağlığını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamamıştı. O anları kaydeden vatandaşlar bir de sosyal medyada paylaştı. - İSTANBUL

Taksim'de salgına rağmen açılan gece kulüplerinde kuralsız eğlenceler kamerada
Taksim'de salgına rağmen açılan gece kulüplerinde kuralsız eğlenceler kamerada
Taksim'de salgına rağmen açılan gece kulüplerinde kuralsız eğlenceler kamerada
Taksim'de salgına rağmen açılan gece kulüplerinde kuralsız eğlenceler kamerada
Taksim'de salgına rağmen açılan gece kulüplerinde kuralsız eğlenceler kamerada

Koronavirüs, Taksim, Alkol, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 09:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de salgına rağmen açılan gece kulüplerinde kuralsız eğlenceler kamerada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs karantinasından kaçanlar için yeni önlem: Elektronik kelepçe geliyor 60 yaşında kendi işini kurdu, iş yerinde komşularını istihdam etti Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti
Son Dakika! Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: Provokasyona dur denmeli Son Dakika! Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: Provokasyona dur denmeli         
09:21
Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı: Sivillerden hayatlarını kaybedenler var Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı: Sivillerden hayatlarını kaybedenler var         
07:09
6'ncı sınıf öğrencisi Gülistan, kartondan yaptığı sınıflarda öğrencilerine alfabeyi öğretiyor 6'ncı sınıf öğrencisi Gülistan, kartondan yaptığı sınıflarda öğrencilerine alfabeyi öğretiyor         
00:59
Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı         
23:47
Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu         
22:44
Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu         
17:22
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı         
13:25
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler         
09:51
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 10:05:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksim'de salgına rağmen açılan gece kulüplerinde kuralsız eğlenceler kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei