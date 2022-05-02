TAKSİM MEYDANI ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI - Son Dakika
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TAKSİM MEYDANI ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI

02.05.2022 11:12

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı, araç ve yaya trafiğine açıldı.

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı, araç ve yaya trafiğine açıldı.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar saat 22.00 sıralarında yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. Valiliğin aldığı kararla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar saat 06.00'da araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı.

TAKSİM MEYDANI ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI
TAKSİM MEYDANI ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI
TAKSİM MEYDANI ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI
TAKSİM MEYDANI ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI

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İstiklal Caddesi, Tragger, 1 Mayıs, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİM MEYDANI ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI - Son Dakika


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