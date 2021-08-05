TAKSİM MEYDANI'NDA ÇOCUKLARI DİLENDİREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika

TAKSİM MEYDANI'NDA ÇOCUKLARI DİLENDİREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ali Çağlar TINBEK/ TAKSİM'de çocukları dilendiren yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yapıldı.

Ali Çağlar TINBEK/ TAKSİM'de çocukları dilendiren yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, 13 şüpheli gözaltına alınırken, dilendirilen 26 çocuk koruma altına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu yaşı küçük kişilerin dilendirildiği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, geçen salı Taksim Meydan'da denetim yaptı. Denetimde yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 26 çocuk Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Dün adli makamlara sevk edilen 13 şüpheli çıkarıldığı adli mahkemece serbest bırakıldı. Yakalanan kişiler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi. Denetimler polis kameralarına yansıdı.

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