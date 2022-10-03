Taksim Meydanı'nda önce darp sonra gasp kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim Meydanı'nda önce darp sonra gasp kamerada

03.10.2022 09:47

Taksim Meydanı'nda önce darp sonra gasp kamerada Fas uyruklu genci bir şahıs meydanda önce darp sonra da gasp etti Güven timleri gaspçı şahsı nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı Taksim Meydanı'nda Fas uyruklu bir genç, bankta oturduğu esnada yanına gelen bir şahıs tarafından önce darp...

Taksim Meydanı'nda önce darp sonra gasp kamerada

Fas uyruklu genci bir şahıs meydanda önce darp sonra da gasp etti

Güven timleri gaspçı şahsı nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda Fas uyruklu bir genç, bankta oturduğu esnada yanına gelen bir şahıs tarafından önce darp ardından da gasp edildi. Gencin telefonunu ve parasını çalarak kaçmaya başlayan şahıs, B Bölge Güven Timleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 7 Eylül Cuma günü saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydandaki bir bankta oturan Fas uyruklu El Wafı Lahcen'in yanına bir şahıs geldi. Şahıs Lahcen ile bir süre sohbet ettikten sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, genci güpegündüz vatandaşların gözü önünde darp etti. Şahıs ardından gencin cep telefonunu ve 100 lirasını gasp ederek kaçmaya başladı.

Önce darp sonra gasp etti

Meydandan koşarak çıkan şahıs ardından Gümüşsuyu İnönü Caddesine girerek kaçmaya devam etti. O esnada bölgede devriye gezen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, bir şahsın koştuğunu gördü. Dur ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren genç ile güven timleri arasında kovalamaca başladı.

Güven timleri kıskıvrak yakaladı

Dakikalarca süren kovalamaca sonucunda gaspçı şahıs, bir sokakta kıskıvrak yakalandı. Yaşı küçük Ü.K.'nun üst aramasını yapan güven timleri, gençten gasp ettiği telefonu ve parayı ele geçirdi. Gözaltına alınan Ü.K. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından "gasp" suçundan adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Turistin Taksim Meydanı'nda yaşadığı dehşet kameraya yansıdı Turistin Taksim Meydanı'nda yaşadığı dehşet kameraya yansıdı Taksim Meydanı'nda önce darp, sonra gasp kameraya yansıdı Taksim Meydanı'nda önce darp, sonra gasp kameraya yansıdı
Kaynak: İHA

Güven Timleri, İstanbul, Taksim, Fas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim Meydanı'nda önce darp sonra gasp kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:40 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli Biyolog Svante Paabo kazandı
12:37 Şehidin vasiyeti için LÖSEV'e yaptığı bağışı paylaşan Şahan Gökbakar'a eleştiri yağdı
12:32 Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Tüzün, eşini öldürüp intihar etti
12:22 Memur ve emeklinin beklediği haber! Maaşları gelecek 3 ayın enflasyon farkı belirleyecek
12:16 20 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde toplanan parayı saymak saatler sürdü
12:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı metro hattına İBB tabelası asıldı
12:01 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bu akşam ciddi bir açıklama yapacağım
11:51 İlginç hareketlerine eleştiri yağan Kalben: Dansımdan dolayı linç edildiğim için gurur duyuyorum
11:46 İngiltere Kralı Charles ile Başbakan Truss arasında "iklim zirvesi" gerginliği! Charles'e izin çıkmadı
11:45 Güzel oyuncu Merve Boluğur'un gelinliği tam not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 13:02:33. #1.11#
SON DAKİKA: Taksim Meydanı'nda önce darp sonra gasp kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement