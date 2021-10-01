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Taksim Meydanı'nda taksicilere denetim; yine aynı manzara - Son Dakika

Taksim Meydanı'nda taksicilere denetim; yine aynı manzara

01.10.2021 15:16
Taksim Meydanı'nda taksicilere denetim; yine aynı manzara, System.String[]

TAKSİM Meydanı'nda polis ekiplerinin taksicilere yönelik denetimleri devam ederken, bazı taksi sürücülerinin müşteri ve mesafe seçtiği görüldü.

TAKSİM Meydanı'nda polis ekiplerinin taksicilere yönelik denetimleri devam ederken,  bazı taksi sürücülerinin müşteri ve mesafe seçtiği görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim yaptı.  Dururulan taksilerde sürücülerin evrakları kontrol edildi. Kural ihlali yapan ve evrakları eksik olan bazı sürücülere cezai işlem uyguladı.  Taksim Meydanı'nda farklı bir noktada ise bazı taksi sürücüleri de yolcu ve mesafe seçerek yolcuları almadı. Taksiye binmek isteyen bazı yolcularda uzun süre taksi durdurmak için çaba harcadı.

"BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM, TRAFİK OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Adem Üstün, "Taksi beni almadı. Beşiktaş'a gitmek istediğimi söyledim, trafik olduğunu söyledi. Ben de üstelemedim" dedi. Uzun süre taksiye binmek için bekleyen Mehmet Öztürk, "Yarım saattir taksi bekliyoruz. Boş geçiyorlar yolcuları almadan devam ediyorlar. 'Yolcum var, alamıyorum, hangi semte gidiyorsunuz, benim güzergahımda olursa sizi alırım' diye vatandaşı mağdur ediyorlar" ifadelerini kullandı.


Taksim Meydanı'nda taksicilere denetim; yine aynı manzara
Taksim Meydanı'nda taksicilere denetim; yine aynı manzara
Taksim Meydanı'nda taksicilere denetim; yine aynı manzara
Taksim Meydanı'nda taksicilere denetim; yine aynı manzara
Taksim Meydanı'nda taksicilere denetim; yine aynı manzara
Taksim Meydanı'nda taksicilere denetim; yine aynı manzara
Taksim Meydanı'nda taksicilere denetim; yine aynı manzara
Taksim Meydanı'nda taksicilere denetim; yine aynı manzara
Taksim Meydanı'nda taksicilere denetim; yine aynı manzara
Taksim Meydanı'nda taksicilere denetim; yine aynı manzara

İstanbul, Taksim, Polis, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taksim Meydanı'nda taksicilere denetim; yine aynı manzara - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim Meydanı'nda taksicilere denetim; yine aynı manzara - Son Dakika
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