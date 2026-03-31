Akılalmaz görüntü! Taksi bagajında kilolarca et sevkiyatı

Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde bu sabah saatlerinde bir taksinin bagajdaki etlerin et lokantasına taşındığı görüntüler sanal medyada paylaşıldı.

152 KİLO ETE EL KONDU

Bunun üzerine Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İşletmeye giden ekipler, yaptığı çalışmayla 152 kilo ete el koydu. Etlerin inceleme sonrası imha edileceği ve işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

50 BİN TL CEZA: EK CEZA DA YOLDA

“Hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı" tespit edilen etler nedeniyle işletmeye ilk etapta 50 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca adli sürecin tamamlanmasının ardından yaklaşık 260 bin TL tutarında ek ceza uygulanmasının beklendiği öğrenildi.

Kaynak: DHA/ İHA