Akılalmaz görüntü! Taksi bagajında kilolarca et sevkiyatı
Akılalmaz görüntü! Taksi bagajında kilolarca et sevkiyatı

31.03.2026 00:40
Samsun'un Atakum ilçesinde bir taksinin bagajında uygunsuz şartlarda et taşındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen ekipler, 152 kilo ete el koyarak işletmeye ceza uyguladı. Ayrıca işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı da öğrenildi.

Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde bu sabah saatlerinde bir taksinin bagajdaki etlerin et lokantasına taşındığı görüntüler sanal medyada paylaşıldı.

152 KİLO ETE EL KONDU

Bunun üzerine Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İşletmeye giden ekipler, yaptığı çalışmayla 152 kilo ete el koydu. Etlerin inceleme sonrası imha edileceği ve işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

50 BİN TL CEZA: EK CEZA DA YOLDA

“Hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı" tespit edilen etler nedeniyle işletmeye ilk etapta 50 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca adli sürecin tamamlanmasının ardından yaklaşık 260 bin TL tutarında ek ceza uygulanmasının beklendiği öğrenildi. 

Kaynak: DHA/ İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
