Talanx Grubu CEO’su Torsten Leue, Türkiye için önemli mesaj verdi: - Son Dakika
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Talanx Grubu CEO’su Torsten Leue, Türkiye için önemli mesaj verdi:

Talanx Grubu CEO’su Torsten Leue, Türkiye için önemli mesaj verdi:
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İstanbul’da HDI Sigorta’yı ziyaret eden Leue, “Güçlü bir büyüme ivmesi sağladığımız Türkiye, yüksek potansiyeli ile grubumuz içinde önemli bir pazar konumuna geldi” dedi.

Talanx Grup CEO’su Torsten Leue ve HDI International CEO’su Dr. Wilm Langenbach liderliğindeki yönetim kurulu, küresel ölçekteki en stratejik pazarlarından biri olan Türkiye’de grup şirketi HDI Sigorta’yı ziyaret etti. Yönetim ekibi; şirketin büyüme ve dönüşüm yolculuğunda attığı başarılı adımlar hakkında HDI Sigorta CEO’su Firuzan İşcan’dan bilgi alarak çalışanlarla bir araya geldi, Türkiye sigorta sektörünün sunduğu yüksek potansiyel ve gelecek vizyonunu da yerinde değerlendirdi.

Avrupa’nın en büyük sigorta şirketlerinden Talanx Grubu ve HDI International üst yönetimi, Türkiye operasyonlarının stratejik gelişimini değerlendirmek amacıyla İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Talanx Grubu CEO’su Torsten Leue ve HDI International CEO’su Dr. Wilm Langenbach liderliğindeki yönetim heyeti, HDI Sigorta Genel Müdürlüğü’nde CEO Firuzan İşcan, şirket yöneticileri ve çalışanlarla bir araya geldi. Düzenlenen stratejik değerlendirme toplantılarında HDI Sigorta ve HDI Fibaemeklilik’in son dönemde sergilediği yüksek performans, gelecek dönem hedefleri ve Türkiye pazarının grup içerisindeki önemi ele alındı.

Torsten Leue: “Türkiye, grubumuz içinde önemli bir pazar konumunda”

Toplantının ardından bir değerlendirme yapan Talanx Grubu CEO’su Torsten Leue, Türkiye’nin Grup stratejisindeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “HDI Sigorta’daki çalışma arkadaşlarımızla İstanbul’da bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. Bu ziyaret vesilesiyle ekiplerimizin taşıdığı yüksek tutkuya, yeteneğe, müşteri odaklı yaklaşıma ve özellikle güçlü yapay zekâ kabiliyetlerine yerinde tanıklık etmek son derece ilham vericiydi. Türkiye operasyonumuz sürdürülebilir bir büyüme sergiliyor ve son derece başarılı sonuçlara imza atıyor. Elde ettikleri bu başarılar için tüm ekibimizi tebrik ediyorum. Dinamik demografik yapısı ve sigorta sektörünün taşıdığı yüksek potansiyel ile Türkiye, geleceğe yönelik muazzam fırsatlar barındırıyor. Bu doğrultuda grubumuzda ve Uluslararası Perakende Bölümümüz içerisinde Türkiye önemli bir pazar konumunda. Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız, acentelerimiz ve brokerlarımızla birlikte müşterilerimize yenilikçi çözümler ve üstün kalitede hizmet sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Geleceği birlikte şekillendirme yolculuğumuzda tüm ekibimize başarılar diliyorum.”

“Finansal açıdan çok daha güçlü bir şirket konumuna ulaştık”

HDI Sigorta CEO’su Firuzan İşcan ise açıklamasında şunları söyledi: “Bu ziyareti Türkiye’nin sigorta sektöründeki potansiyelini, şirketimizin bugün ulaştığı noktayı ve önümüzdeki dönemde varmak istediğimiz yeri paylaşmak açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. HDI Sigorta ve HDI Fibaemeklilik markalarımızla sektörde güçlü bir yapıya sahibiz. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz dönüşümle birlikte iş yapış biçimlerimizi, teknolojik altyapımızı ve müşteri deneyimimizi güçlendirdik. Özsermaye yeterliliğimizi haziran ayı itibarıyla yüzde 133 seviyesine çıkararak finansal açıdan çok daha güçlü bir şirket konumuna ulaştık. ‘Her an ulaşılabilir olmak’ hedefimiz için çok önemli adımlar attık; süreçlerimizi daha çevik bir hizmet sunacak şekilde yeniden kurguladık. Spor ve sanat başta olmak üzere toplumsal yatırımlarımızı da hız kesmeden sürdürdük. Kârlı büyümemiz, istikrarlı finansal tablolarımız ve başarılı dönüşüm hamlelerimiz, bizi Grubumuzun global hedeflerine ulaşma yolunda bir başarı hikâyesi olarak konumlandırıyor.”

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