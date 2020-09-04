Talas Belediyesi'nden 'Pandemi yayılmasın kardeşlik yayılsın' projesi - Son Dakika

Talas Belediyesi'nden 'Pandemi yayılmasın kardeşlik yayılsın' projesi

Talas Belediyesi öncülüğünde başlatılan projeyle Memur Sen'e üye gönüllü öğretmenlerin de katıldığı korona virüs denetimlerinde vatandaşlara maske dağıtılırken, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuldu.

Talas Belediyesi'nden 'Pandemi yayılmasın kardeşlik yayılsın' projesi, System.String[]

Talas Belediyesi öncülüğünde başlatılan projeyle Memur Sen'e üye gönüllü öğretmenlerin de katıldığı korona virüs denetimlerinde vatandaşlara maske dağıtılırken, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuldu. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yaptığı açıklamada, Covid-19'a yakalanmış ve tedavi görmüş vatandaşlardan plazma için kan bağışı projesi başlattıklarını söyledi.

Talas Belediyesi önünde toplanan İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan ve gönüllü sendika üyeleri, korona virüs denetimleri kapsamında caddelerde maske dağıttı. Esnaf ve vatandaşlara maske dağıtan heyet, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, okulların 21 Eylül'de açılabilmesi için tedbirlere uymanın öneminden bahsederek; "Talas Belediyesi ile Memur Sen işbirliği ile 'maskeniz bizden, dezenfektan ve mesafeye dikkat edin' diyoruz. Biliyorsunuz kamu çalışanlarıyız, önümüzdeki 21 Eylül'de okullar açılsın istiyoruz öğretmenler olarak. Kayseri' de biliyorsunuz yüksek riskli iller arasında şuanda. Bugün bir farklılık oluşturacağız. Bugün diyeceğiz ki; 'eğer öğrencilerimiz yüz yüze eğitim istiyorsa gelin 'tamam, bu üç şeye dikkat edelim' diyeceğiz ve vatandaşlarımıza birer maske dağıtacağız" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise korona virüsle mücadeleye belediye olarak başlattıkları projelerle destek olduklarını kaydetti. Yalçın; "Bugün tüm yurtta pandemiyle alakalı üst düzey yöneticilerin de katılacağı, bir kampanya şekline gelen kontrol sistemini devam ettireceğiz. Bugün Talas'ta farklı bir uygulamayla vatandaşımızın yanında olacağız. Biz bir proje yaptık, gönüllülük üzerine kurulu olsun diye hocalarımızdan, öğretim üyelerinden, öğretmenlerden destek grubu istedik. Sağ olsun Memur - Sen Sendikamız bu işe gönüllü olarak katıldı. Birçok iş kolu var. Ancak burada pandemiyle alakalı hem insanların toplu yaşadığı yerlerde hem de cadde ve sokaklarda maske konusunda ikaz etmek, maskelerini yeniletmek, mesafe ve temizlik konusunda dikkat edilmesi noktasında uyarılarda bulunalım diye bir farklılık sergiliyoruz. Bundan başka bir başka projemiz de bu günlerde çok fazla yaygınlaşmış olan ve belediyemizde de çok fazla sayıda koronayla karşılaşmış ve tedavi gördüğümüz vatandaşlarımızın plazma açısından kan bağışını tetikleyen ikinci bir projemiz daha var. Yani 'pandemi yayılmasın, kardeşlik yayılsın' diyeceğiz. Sendikamız adına katılan gönüllü kardeşlerime çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de; "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde malum önemli bir pandemi süreci geçiriyor. Dünya ülkeleri arasında bu süreci en iyi yöneten ülke bizim ülkemiz. Bilim kurulunun tavsiyeleri, cumhurbaşkanımızın önderliği ve talimatları doğrultusunda devletimiz gerçekten de mükemmel bir şekilde süreci bu güne kadar yönetti ve yönetmeye devam ediyor. Bu alanda yapılması gereken çalışmalar ve denetimler devletimizin ilgili birimleri tarafından mükemmel bir şekilde sürdürülüyor. Bugün de İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüm ülkemizde yöneticilerimiz ve kamu görevlilerimizin katılımıyla her alanda ciddi bir denetim yapılıyor, bir farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Denetim zaten devletin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından yapılıyor ama vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi konusunda hepimiz ir şeyler yapabiliriz. Bugün de bunun güzel bir örneğini görüyoruz. Talas Belediyesi önderliğinde güzel bir çalışma yürütülecek inşallah. Bu güzel çalışmaları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Koronavirüs, Memur Sen, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 14:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Talas Belediyesi'nden 'Pandemi yayılmasın kardeşlik yayılsın' projesi - Son Dakika

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