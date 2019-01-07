Talas'ta 2019 Yılının İlk Meclisi
11 dakika önce
Talas Belediye Meclisi, 2019 yılı Ocak ayı ilk meclis toplantısını Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleştirdi.
Talas
Belediye Meclisi, 2019 yılı Ocak ayı ilk meclis toplantısını Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu
başkanlığında gerçekleştirdi.
Meclis salonundaki toplantı Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanlığında yapıldı. Başkan Palancıoğlu, yoklama ve izin dilekçelerinin kabulünün ardından yaptığı konuşmada, yeni yılın mecliste alınacak kararlar için hayırlı olmasını diledi. Başkan Palancıoğlu, "2019 yılının hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 2019 yılı Ocak ayı birinci birleşim birinci oturumu açıyorum. Değerli arkadaşlar bu, sondan üçüncü meclis toplantımız. İnşallah Şubat ve Mart'ın dördünde diğer toplantılarımız yapılacak. Bugün gündemimizde 19 madde bulunmakta. Alacağımız kararların hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Başkan Palancıoğlu'nun konuşmasının ardından gündem maddelerinin oylanmasına geçildi. Denetim Komisyonu üyelerinin seçimin de yapıldığı oylamada 19 madde karara bağlandı. Oylamada Denetim Komisyonu üyeliğine meclis üyeleri Mustafa Arı, Ali Sağlam
ve Ali Karabulut
seçildi.
Meclis, bir sonraki toplantının 4 Şubat Pazartesi günü yapılacağının duyurulmasının ardından sona erdi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:18 Kaynak: İHA
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