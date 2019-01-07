Son Dakika Haberleri: Talas'ta 2019 Yılının İlk Meclisi

Talas'ta 2019 Yılının İlk Meclisi

11 dakika önce

Talas Belediye Meclisi, 2019 yılı Ocak ayı ilk meclis toplantısını Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleştirdi.

Talas'ta 2019 Yılının İlk Meclisi, System.String[]
Talas Belediye Meclisi, 2019 yılı Ocak ayı ilk meclis toplantısını Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleştirdi.

Meclis salonundaki toplantı Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanlığında yapıldı. Başkan Palancıoğlu, yoklama ve izin dilekçelerinin kabulünün ardından yaptığı konuşmada, yeni yılın mecliste alınacak kararlar için hayırlı olmasını diledi. Başkan Palancıoğlu, "2019 yılının hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 2019 yılı Ocak ayı birinci birleşim birinci oturumu açıyorum. Değerli arkadaşlar bu, sondan üçüncü meclis toplantımız. İnşallah Şubat ve Mart'ın dördünde diğer toplantılarımız yapılacak. Bugün gündemimizde 19 madde bulunmakta. Alacağımız kararların hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Palancıoğlu'nun konuşmasının ardından gündem maddelerinin oylanmasına geçildi. Denetim Komisyonu üyelerinin seçimin de yapıldığı oylamada 19 madde karara bağlandı. Oylamada Denetim Komisyonu üyeliğine meclis üyeleri Mustafa Arı, Ali Sağlam ve Ali Karabulut seçildi.

Meclis, bir sonraki toplantının 4 Şubat Pazartesi günü yapılacağının duyurulmasının ardından sona erdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:18 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik Zammına Tepki Gösteren Gökhan Özoğuz: Muhalefetlik Bir Durum Değil Markete Eşekle Alışverişe Gelen Vatandaşın Marketin Müdürü Olduğu Ortaya Çıktı

Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:29:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Talas'ta 2019 Yılının İlk Meclisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]