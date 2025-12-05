Kayseri'de 8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Kayseri'de 8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kayseri\'de 8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
05.12.2025 14:06
Kayseri\'de 8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Kayseri'nin Talas ilçesinde 8'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 8'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana gelen olayda, C.C. 8'inci katta ikamet ettiği evin penceresinden aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde C.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından C.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Kayseri'de 8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Kayseri'de 8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
