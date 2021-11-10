Taliban güçleri hakkındaki şikayetleri değerlendirmek için askeri mahkeme kuruldu - Son Dakika

Taliban geçici hükümeti, güçleri hakkındaki şikayetleri değerlendirmek için bir askeri mahkeme kurdu.

Taliban Sözcüsünün Yardımcısı Enamullah Samangani, basına yaptığı açıklamada, bu mahkemenin Taliban güçleri arasında "şeriat sistemini ve ilahi emirleri uygulamak" ve "sosyal reform" yapmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Askeri mahkemenin Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin emriyle kurulduğunu ifade eden Samangani, bu mahkemenin, şeriat hukuku ışığında Taliban güçlerine karşı açılan davaları ve şikayetleri kaydetme, inceleme ve sonuca ulaştırma yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Son zamanlarda, eski hükümet çalışanları ve bazı vatandaşların Taliban güçleri tarafından darbedildiğine dair şikayetler arttı.

Taliban güçlerinin yaklaşık 10 gün önce eski yönetimde milletvekili olan Allah Gül Mücahid'i tutuklayarak işkence etmesi tartışmalara yol açmış ve Taliban yetkilileri bu konuda soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Taliban, 15 Ağustos'ta Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından genel af ilan etmişti.

Öte yandan, yönetim, geçen haftalarda, Taliban saflarını temizleme konusunda bir komisyon kurmuş ve çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı.

Komisyonun görevinin, Taliban'ın adını kötüye kullananların gruptan çıkartılarak cezalandırılması olduğu bildirilmişti.

Taliban makamları, komisyonun incelemeleri kapsamında şu ana kadar birçok Taliban mensubunun görevine son verildiğini bildirdi.