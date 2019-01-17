Son Dakika Haberleri: Tam Ay Tutulması 21 Ocak'ta

Tam Ay Tutulması 21 Ocak'ta

1 saat önce

Tam Ay tutulması 21 Aralık'ta gerçekleşecek.

Tam Ay Tutulması 21 Ocak'ta, System.String[]
Tam Ay tutulması 21 Aralık'ta gerçekleşecek.

Tam Ay tutulması 21 Ocak'ta gerçekleşecek. Tutulmayı Avrupa, Afrika ve Amerika kıtaları izleyebilecek. Tutulma, Türkiye'de ise sadece batıda ve ilk yarı olarak izlenebilecek. Tam tutulma anı 1 saat 02 dakika, tutulmanın tamamı 5 saat 12 dakika sürecek. Tutulma ortasında Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı yaklaşık olarak 364 208 km olacak. Yani Ay'ın görünür büyüklüğü artacak. Tutulma boyunca Ay, Yengeç Takımyıldızının önünde olacak.

SONRAKİ TUTULMALAR Bir sonraki tutulma ise 2 Temmuz 2019 tarihinde Tam Güneş Tutulması olacak ve Türkiye bu tutulmayı izleyemeyecek. Gerçekleşecek bir sonraki Ay Tutulması da 16 Temmuz 2019 tarihinde ve Parçalı Ay Tutulması olarak gerçekleşecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:21 Kaynak: İHA

Türkiye, 21 Aralık, Güncel
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