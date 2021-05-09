"Tam kapanma"da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği İstasyon ve 5 Ocak meydanları, Ziyapaşa ve Gazipaşa bulvarları ile Atatürk ve Baraj caddeleri sessizliğe büründü.

Mersin'de, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu sahil bandında sakinlik oluştu.

Kıyı şeridindeki Mersin İdmanyurdu Meydanı ile Atatürk Parkı çevresinde sessizlik hakim oldu.

Kentin işlek noktalarında Gazi Mustafa Kemal, İnönü ve Adnan Menderes bulvarlarındaki araç trafiği de büyük ölçüde azaldı.

Hatay'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sessizlik sürüyor.

Kentin en işlek yerlerinden Atatürk, İstiklal, İnönü, Harbiye, Gündüz, İzzet Güçlü caddeleri ile Cumhuriyet, Ulus ve Vali Ürgen alanları sessizliğe büründü.

Osmaniye'de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.

Güvenlik güçleri, 4 ildeki ana arterlerde, kavşak ve caddelerde denetimlerini sürdürdü, dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.