Son Dakika Haberleri: Tamer Tuna: "Göztepe Ligde Kalacak"

Tamer Tuna: "Göztepe Ligde Kalacak"

1 saat önce

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa beraberliğinin ardından, "Göztepe ligde kalacak" dedi.

Tamer Tuna:
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa beraberliğinin ardından, "Göztepe ligde kalacak" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna "Haftaya 16. sırada girdik. Kazanarak üst sıralara tırmanmayı arzuladığımız bir karşılaşmaydı. 31 orta yapıp rakip ceza sahasından 8 önemli şut pozisyonu bulduğumuz bir karşılaşmada sonuç alamamak oldukça üzücü. Göztepe'nin tutkulu, takımı her zaman ileriye taşıyan taraftarı yine yanındaydı. Hepsine teşekkür ediyorum. İnansınlar ki, Göztepe bu sene ligde kalacak. Sezonun son maçı olan Ankaragücü müsabakasının ardından burada gelecek sezonu konuşuyor olacağız. Kimse endişe etmesin Göztepe yoluna Süper Lig'de devam edecek" ifadelerini kullandı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:48 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Tamer Tuna, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe, Evinde Kasımpaşa'yla 0-0 Berabere Kaldı Üçüncü Gol Geldi! Beşiktaş, Atiker Konyaspor Karşısında

Çaykur Rizespor, Evinde Kayserispor'a Fark Attı: 3-0 İngiltere Liginde Taraftar, Saha İçine Girerek Futbolcuya Saldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 20:09:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tamer Tuna: "Göztepe Ligde Kalacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]