Son Dakika Haberleri: Tamzara dokuması kursu açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Tamzara dokuması kursu açıldı

1 saat önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde unutulmaya yüz tutan Tamzara dokumasının yeniden canlandırılması için İŞKUR destekli kurs düzenlendi.

Tamzara dokuması kursu açıldı, System.String[]
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde unutulmaya yüz tutan Tamzara dokumasının yeniden canlandırılması için İŞKUR destekli kurs düzenlendi.
Giresun İŞKUR Müdürlüğü, Şebinkarahisar Kaymakamlığı ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen kursa 20 kursiyer katılıyor.
İŞKUR İl Müdürü Mustafa Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursun, unutulmaya yüz tutmuş yöresel el sanatlarının canlandırılması ve vatandaşlara ekonomik gelir sağlanması amacıyla açıldığını söyledi.

Kurslarla Tamzara dokumasına yeniden işlevlik kazandıracaklarını belirten Sarı, şöyle konuştu:
"Kurs 43 fiili gün sürecek ve kursiyerlere günlük 40 lira ücret ödeyeceğiz. Kursiyer başı bin 720 lira gibi bir ödeme yapacağız. Bunun dışında sosyal bir etkinlik içerisine giriyorlar. Evde kapalı olmaktansa burada birbirleri ile etkileşim halinde oluyorlar. Bu konuda da bir katkıları var. Tamzara dokumasını yeniden işlevlik kazandırıp yarın bir gün aile bütçesine katkı sağlayacak şekilde tezgahlarını alacaklar, iş yapacaklar."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:53 Kaynak: AA
Giresun, İŞKUR, Şebinkarahisar
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nun canlı yayındaki 20 lira örneğine yanıt verdi e-Devlet'in adı Dijital Türkiye olarak değiştirilecek Murat Bardakçı, İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınını yerden yere vurdu! Halk otobüslerinde sübvanse destek miktarı 22 kuruş artırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:22:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tamzara dokuması kursu açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]