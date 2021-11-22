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Tandır cinayeti davasında sanıklara ceza yağdı - Son Dakika

Tandır cinayeti davasında sanıklara ceza yağdı

22.11.2021 10:48

Kayseri'de kayıp olarak aranan çiftin öldürülüp evlerinin bahçesindeki tandıra gömülmesi olayında, katil zanlısı kardeş ile oğlu ve eşinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Kayseri'de kayıp olarak aranan çiftin öldürülüp evlerinin bahçesindeki tandıra gömülmesi olayında, katil zanlısı kardeş ile oğlu ve eşinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, ağabeyini öldüren Yusuf Turhan'a 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezası verirken, Bedirhan Turhan'a ise 2 kez müebbet hapis cezası verdi.

Kayseri'de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs Öztürk ve boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda, çiftin öldürülüp gömüldükleri ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, 9 Haziran tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesinde bulunan evlerinin tandırında çiftin cesedine ulaşmıştı. Cinayetle ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan ve oğlu Bedirhan Turhan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Nejla Turhan ise ev hapsi cezası almıştı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf Turhan ve Bedirhan Turhan, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Yusuf Turhan duruşmada verdiği ifadede, "Ağabeyim cezaevinden çıktıktan sonra musallat oldu. Benden haraç istedi. Bana mektup yolladı. 'Senin ciğerini sökerim, köpeklere atarım' diyordu. Ağabeyim, 'Bana ev vermezsen hayatı zindan ederim' diyordu. Benim kazandığım paraya göz dikiyordu. Şu an çok kötü durumdayım çünkü ağabey katili olarak yargılanıyorum. İkisini de öldürmek istemedim. Beni öldürmek istiyorlardı, kendimi korumak için böyle bir eylem yaptım. Çok pişmanım, beraatımı istiyorum" dedi. Bir diğer tutuklu sanık Bedirhan Turhan ise savunmasında, "Amcam ve yengem ile aramda hiçbir husumet yok. Onları öldürmem için hiçbir sebep yok. Ben hep babamla amcamın arasını düzeltmeye çalıştım. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Duruşmada söz hakkı verilen talihsiz çiftin kızları Ayşe Tellioğlu ise sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonunda, ağabeyini öldüren Yusuf Turhan'a 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet, Bedirhan Turhan'a 2 kez müebbet hapis cezası verirken tutuksuz yargılanan sanık Nejla Turhan ise beraat etti. - KAYSERİ

Tandır cinayeti davasında sanıklara ceza yağdı
Tandır cinayeti davasında sanıklara ceza yağdı
Tandır cinayeti davasında sanıklara ceza yağdı
Tandır cinayeti davasında sanıklara ceza yağdı
Tandır cinayeti davasında sanıklara ceza yağdı

Mehmet Turhan, Yusuf Turhan, Mahkeme, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tandır cinayeti davasında sanıklara ceza yağdı - Son Dakika


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