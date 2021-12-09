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Tanzanya 60'ıncı bağımsızlık yılını kutladı - Son Dakika

Tanzanya 60'ıncı bağımsızlık yılını kutladı

09.12.2021 15:25
Tanzanya 60'ıncı bağımsızlık yılını kutladı

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da bağımsızlığını kazanmasının 60'ıncı yılı kutlandı.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da bağımsızlığını kazanmasının 60'ıncı yılı kutlandı.

Darüsselam şehrindeki Uhuru Stadyumu'nda düzenlenen bağımsızlık günü kutlamalarında konuşan Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, "Demokratik yönetim ve hukukun üstünlüğüyle son 60 yılda büyüme kaydettik." dedi.

Ülkesinin vatandaşların ifade özgürlüğüne karşı herhangi bir baskı uygulamadığını vurgulayan Hassan, bağımsızlıktan itibaren basın ve medyanın güçlendiğini sözlerine ekledi.

Bağımsızlık Günü kutlamalarına Kenya Devlet Başkanı Uhuru Keyatta, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ve Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani katıldı.

Tanzanya'da geçen sene bağımsızlık günü kutlamaları için kullanılması planlanan para, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık hizmetleri için ayrılmıştı.

Tanzanya her yıl 9 Aralık'ta İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasını kutluyor.

Hint Okyanusu, Bağımsızlık, Tanzanya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tanzanya 60'ıncı bağımsızlık yılını kutladı - Son Dakika


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