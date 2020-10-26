Tanzanya'da seçime günler kala muhalif lider kaçırıldı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'da çarşamba günü düzenlenecek devlet başkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi muhalif liderlerden Nasır Ahmed Mazrui'nin kaçırıldığı bildirildi.

Yerel basında çıkan habere göre, muhalif partilerden Değişim ve Şeffaflık İttifakı lideri Zitto Kabwe, partinin Genel Sekreter Yardımcısı Mazrui'nin kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırıldığını açıkladı.

Mazrui'nin Zanzibar'daki evinden parti ofisine giderken kaçırıldığı kaydedildi.

Kabwe, "Mazrui arabasıyla bilinmeyen bir yere götürüldü. Kendisinin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Tanzanya'da genel seçimler 28 Ekim'de yapılacak

Ulusal Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 28 Ekim'de yapılması kararını aldı.

Tanzanya'da genel seçimler 5 yılda bir düzenlenirken Ekim 2015'te yapılan seçimlerden galibiyetle çıkan John Magufuli, Kasım 2015'ten bu yana Devlet Başkanlığı görevini yürütüyor. Müslüman Samia Hassan Suluhu da ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı Yardımcısı.