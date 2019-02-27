Son Dakika Haberleri: Tanzim Satış Noktaları Açıldı

Tanzim Satış Noktaları Açıldı

30 dakika önce

Samsun Büyükşehir Belediyesince sebze, meyve ve bakliyatın tüketiciye sunulması için 7 tanzim satış noktası açıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesince sebze, meyve ve bakliyatın tüketiciye sunulması için 7 tanzim satış noktası açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Turan Çakır, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, artan sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirdiği tanzim satış noktası projesini Samsun'da da hayata geçirdiklerini söyledi.

Sebze ve meyvenin aracısız tüketiciye erişmesi için sorumluklarını yerine getireceklerine işaret eden Çakır, tanzim satış noktalarındaki fiyatların vatandaşların alım gücüne uygun olduğunu belirtti.

Bu noktalarda sebze, meyve, bakliyat satışlarının yapılacağını ifade eden Çakır, "Bugün itibarıyla şehrin 7 noktasında satışa başladık. Daha sonra ihtiyaç hasıl olursa sayıyı artıracağız." dedi.

Çakır, halkın mutfak harcamalarını düşürmek istediklerine işaret ederek, "Önümüzdeki duruma göre satışı mayısa kadar devam ettireceğiz ama gerekirse uzatabiliriz. Fiyatlar piyasanın neredeyse yarısı civarında. Vatandaşlarımıza ortalama ikişer kilo satış yapacağız." diye konuştu.

Vatandaşlar ise tanzim satış noktalarındaki fiyatlardan memnun olduklarını, uygulama için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirtti.

Samsun'daki tanzim satış noktalarında patatesin kilogramı 2, elma 3, kuru soğan 2, patlıcan 4,5, dolmalık biber ve sivri biber 6, domates 3, salatalık 4 liradan, mercimek 2 kilogramı 9, pirinç 5 kilogramı 30 ve nohut 2 kilogramı 11 liradan satışa sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:56 Kaynak: AA

Turan Çakır, Samsun, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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