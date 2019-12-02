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Tapu işlemleri belediyeden yapılabilecek

6 saat önce

Atakum Belediyesi ve Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından imzalanan yeni protokolle, tapuda yapılan birçok hizmetin belediyede de elektronik ortamda yapılacağı ve vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirebileceği yeni bir hizmet dönemi başladı.

Tapu işlemleri belediyeden yapılabilecek, System.String[]

Atakum Belediyesi ve Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından imzalanan yeni protokolle, tapuda yapılan birçok hizmetin belediyede de elektronik ortamda yapılacağı ve vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirebileceği yeni bir hizmet dönemi başladı.


Atakum Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) arasında, tapu müdürlükleri ve belediye başkanlığı birimlerindeki işlem yoğunluğunu azaltmak, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırmak amacıyla web tapu sistemi üzerinden elektronik ortamda işlem yapılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Protokol sayesinde Atakumlular Tapu Müdürlüğünde gerçekleştirilen birçok işlemi Atakum Belediyesinde de yapabilecek.


Hızlı çözüm maliyet tasarrufu


Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile Atakum Tapu Müdürü Satılmış Köse tarafından imzalanan protokol ile personelin iş yükünün azaltılması sağlanırken, vatandaşlar da tapu işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirecek. Aynı zamanda işlemlerin bilgisayar üzerinden gerçekleştirilmesiyle kamu maliyeti açısından kağıt israfını önlemek ve vatandaşların tapu hizmetlerinde evrak ve dokümantasyon takibine en kısa yoldan çözüm üretmek amaçlanıyor. Bu uygulama sayesinde vatandaşların daha önceden belediyeden fiziken teslim alarak tapu müdürlüğüne teslim ettiği ıslak imzalı evraklar ile belediyenin tapu müdürlüğüne gönderdiği yazışma evrakları, Web Tapu Sistemi ile doğrudan sistem üzerinden elektronik olarak gönderilebilecek. - SAMSUN

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Atakum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:36 Kaynak: İHA
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