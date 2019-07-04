Tapu ve imar kanunlarında değişiklik

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, yasalaşan imar, kadastro ve tapu süreçlerine ilişkin bürokrasiyi azaltacak ve işlemleri kolaylaştıracak kanun teklifi ile ilgili, "Alıcılar ve satıcılar farklı tapu müdürlüklerinde hatta yurtdışında olsalar bile tapu işlemleri yapılabilecek.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, yasalaşan imar, kadastro ve tapu süreçlerine ilişkin bürokrasiyi azaltacak ve işlemleri kolaylaştıracak kanun teklifi ile ilgili, "Alıcılar ve satıcılar farklı tapu müdürlüklerinde hatta yurtdışında olsalar bile tapu işlemleri yapılabilecek. Kat mülkiyetli taşınmazlarda hatalı blok veya bağımsız bölüm numaraları kolaylıkla düzeltilebilecek. Süresi bitmiş ipoteklerde malikin talebi ile terkin mümkün olabilecek" dedi.



İmar, kadastro ve tapu süreçlerine ilişkin bürokrasiyi azaltacak ve işlemleri kolaylaştıracak olan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Düzenleme ile taşınmaz mülkiyetinin devir işlemleri kolaylaştı. Buna göre alıcılar ve satıcılar farklı tapu müdürlüklerinde hatta yurtdışında olsalar bile tapu işlemleri yapılabilecek. Kat mülkiyetli taşınmazlarda hatalı blok veya bağımsız bölüm numaraları kolaylıkla düzeltilebilecek. Süresi bitmiş ipoteklerde malikin talebi ile terkin mümkün olabilecek. Tapu senetlerinde fotoğraf yapıştırılmasına gerek kalmayacak" dedi.



Kentsel dönüşümde yetki bakanlıkta



Kentsel dönüşüm alanlarında müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışının, inşaatın ilerleme seviyesine göre belirleneceğini belirten Özelmacıklı, "Müteahhidin payına düşen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın tamamlanma oranına göre belirlenecek. Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları maliklerin muvafakati aranmaksızın Bakanlıkça resen yapılabilecek. Malikler müteahhitten kaynaklanan nedenlerle sözleşmeleri fesh edebilecek" ifadelerini kullandı.



İmar kanununda düzenlemeler yapıldı



İmar kanununda yapılan düzenleme ile uygulamadaki DOP ve KOP alanlarının birleştirilerek yüzde 45'e çıkarıldığını belirten Özelmacıklı, "DOP alınamayan durumlarda da bedeli alınabilecek. Bu bedel ödenmeden de ruhsat verilmeyecek. Tarımsal amaçlı sera için yapı ruhsatı aranmayacak. Yapılaşmamış parseller açık otopark yapılabilecek. Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden metruk ve tehlikeli yapılar, tebligata rağmen kaldırılmaz ise tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılacak ve masrafı yüzde 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edecek" şeklinde konuştu.



Tapu tahsis ve ecrimisilde düzenleme



Yapı kayıt belgesi alınan yapılarda belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilenler için 31.12.2019 tarihine kadar satın alma şartı getirildiğini belirten Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Özellikle yapı kayıt belgesi alınan taşınmazlar için daha önce tapu tahsis belgesi alınmışsa ve arsa bedelleri ödenmiş ise vatandaşlardan ayrıca bir satış bedeli de alınmayacak. Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmayaca, tahakkuk ettirilen ecrimisiller ise terkin edilecek. Satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı ise satış bedelinden mahsup edilecek" dedi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tapu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif Meclis'te kabul edildi

Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi

Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının kritik ismi yıllar sonra konuştu

Mahkeme otoyolu köylülere verdi!