Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

Gayrimenkul satışlarında uzun süredir uygulanan "tapuya düşük bedel yazdırma" alışkanlığı 2026 yılında daha sıkı denetimlerle karşılaşacak.

"GERÇEK SATIŞ BEDELİ" ZORUNLU OLACAK

Tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedeli ile banka transferleri arasındaki uyum, denetimlerin odağında yer alacak. Yetkililer, resmi kayıtlarda gerçek satış tutarının esas alınacağını vurguluyor.

Tapu harcı uygulamada toplam satış bedelinin yüzde 4'ü olarak alınmaya devam ediyor. Ancak yeni dönemde, rayiç bedelin biraz üzerinde gösterilen düşük beyanların daha kolay tespit edilmesi bekleniyor. Satış bedelinin resmi ve finansal kayıtlarla örtüşmesi önem kazanıyor.

1 ŞUBAT 2026'DAN SONRA YETKİSİZ İLAN YAYINLANMAYACAK

Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, taşınmaz satış ilanları için e-Devlet üzerinden yetkilendirme zorunlu hale geliyor. 1 Şubat 2026 itibarıyla, malik onayı olmadan satılık taşınmaz ilanı yayımlanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulamayla sahte ve mükerrer ilanlar ile dolandırıcılık risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

YENİ UYGULAMANIN DETAYLARI