Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Emlak

Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak
21.01.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gayrimenkul ilanlarında sahteciliğin önüne geçmek için yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. 1 Şubat'tan itibaren tapu işlemlerinde "gerçek satış bedelinin" beyan edilmesi zorunlu olacak. Ayrıca, EİDS kapsamında emlak danışmaları yalnızca e-Devlet yetkisiyle taşınmaz ilanı girebilecek. Yeni uygulama ile dolandırıcılık risklerinin azaltılması hedefleniyor.

Gayrimenkul satışlarında uzun süredir uygulanan "tapuya düşük bedel yazdırma" alışkanlığı 2026 yılında daha sıkı denetimlerle karşılaşacak.

"GERÇEK SATIŞ BEDELİ" ZORUNLU OLACAK

Tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedeli ile banka transferleri arasındaki uyum, denetimlerin odağında yer alacak. Yetkililer, resmi kayıtlarda gerçek satış tutarının esas alınacağını vurguluyor.

Tapu harcı uygulamada toplam satış bedelinin yüzde 4'ü olarak alınmaya devam ediyor. Ancak yeni dönemde, rayiç bedelin biraz üzerinde gösterilen düşük beyanların daha kolay tespit edilmesi bekleniyor. Satış bedelinin resmi ve finansal kayıtlarla örtüşmesi önem kazanıyor.

1 ŞUBAT 2026'DAN SONRA YETKİSİZ İLAN YAYINLANMAYACAK

Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, taşınmaz satış ilanları için e-Devlet üzerinden yetkilendirme zorunlu hale geliyor. 1 Şubat 2026 itibarıyla, malik onayı olmadan satılık taşınmaz ilanı yayımlanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulamayla sahte ve mükerrer ilanlar ile dolandırıcılık risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

YENİ UYGULAMANIN DETAYLARI

  • İlan verilmeden önce tapu bilgileri ve kimlik doğrulaması şart koşulacak.
  • Emlak danışmanları, yalnızca konut sahibinin e-Devlet üzerinden verdiği yetkilendirme ile ilan oluşturabilecek.
  • Yetkilendirilmiş ilanlar, platformlarda "Doğrulanmış İlan" etiketiyle görüntülenecek.
  • Bireysel olarak evini satmak isteyen vatandaşlar da bu doğrulamayı yapmak zorunda kalacak; aksi takdirde ilan girişi yapılamayacak.

Ekonomi, Finans, Gündem, Güncel, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
’’Halı saha tarihinin en güzel golünü attım’’ diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı ''Halı saha tarihinin en güzel golünü attım'' diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:24:40. #7.11#
SON DAKİKA: Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.