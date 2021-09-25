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''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi - Son Dakika

''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi

25.09.2021 10:52

Adana'da uzun yıllardır aynı sokakta oturan Murak K., belediyeden hak alamadığını öne sürüp, tapuda kendisine ait olduğunu söylediği yolu ikiye bölüp duvar ördü. Mahalle sakinlerinin duvarın üzerinden atlamaması için bir de çivi ve cam parçaları yerleştiren şahıs, komşularını şaşkına çevirdi. Mahallede oturanlar, yolun karşısına geçmek için 2-3 sokak dolanmak zorunda kaldıklarını söylerken, bir mahalleli ise ''Görünce şaşırdık, şok olduk. Berlin Duvarı gibi oldu" sözleriyle sitem etti.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45021 sokakta meydana gelen olayda iddiaya göre, uzun yıllardır sokakta oturan Murat K. (50), yaklaşık 15 gün önce evinin önündeki yol için belediyeden hak almadığını iddia etti. Bunun üzerine Murat K., tapuda kendisine ait olduğunu söylediği yolu bölerek duvar örmeye başladı.

YOLUN ORTASINA ÖRDÜĞÜ DUVARA BİR DE ÇİVİ VE CAM PARÇALARI YERLEŞTİRDİ

Sokakta oturanlar vatandaşlar ise durumu Seyhan Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekipleriyse olay yerine gelerek Murat K. ile görüşüp ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Murat K., sokağı ortadan duvarla ördü üst kısmına ise kimse atlayarak karşıya geçmesin diye çivi ve cam parçaları yerleştirdi.

''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı kapattı! Komşuları isyanda: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi

MAHALLELİ 2-3 SOKAK ÖTEDEN DOLANIYOR

Okula, pazara, muhtarlık binasına ve markete çıkan sokakta oturan vatandaşlar, şimdi hapis hayatı yaşadıklarını, bir yere gitmek için 2-3 sokak öteden dolandıklarını söyledi.

Seyhan Belediyesi'ne bağlı ekiplerse Murat K.'nin tapusundaki hak ettiği yer için inceleme başlattıklarını duyurdu.

''BİR ANDA ÖRMEYE BAŞLADILAR, ŞAŞIRDIK''

Sokak sakinlerinden Songül Ertaş, "Bir anda örmeye başladılar, şaşırdık. Belediyeyi aradık, zabıtalarda geldiler. Duvarı ören kişi tapuda buranın çıkmaz sokak olduğunu iddia etti. Biz bu konuda çok şikayetçiyiz. Sokağın başında Pazartesi ve Salı günleri semt pazarı kuruluyor ve sokaktaki arabalar çıkamıyor. Çöp arabaları giremiyor. Buranın araştırılmasını istiyoruz. Burayı herkes kullanıyordu. Benim ailem de duvar örülen yerin arkasında oturuyor ve geçemiyorum. Burası her yere çıkıyordu ama şimdi çok dolanıyoruz" diye konuştu.

''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı kapattı! Komşuları isyanda: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi

''BERLİN DUVARI GİBİ OLDU''

Recep Beyaz isimli vatandaş ise 36 yıldır sokakta oturduğunu belirterek, "Belediyeden hakkını almak için burayı kapatmış. Geçen gün annem rahatsızlandı ve ambulans giremedi. Aracı olanların çoğu mağduriyet yaşıyor. 1985 yılından bu yana bu sokaktayız. Görünce şaşırdık, şok olduk. Berlin Duvarı gibi oldu" ifadelerini kullandı.

Olayların hedefindeki Murat K.'ye ise ulaşılamadı.

''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Berlin, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Mustafa Can: Hakkını alamayan vatandaşne yapsın sen olsan belkı aynı yapacaktın boşuna poz vermeyın hak haktır bitti Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi - Son Dakika
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