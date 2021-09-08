Taraklı'da ormanda yetişen "Kanlıca Mantarı" pazara çıktı - Son Dakika

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanlarda doğal yetişen "Kanlıca Mantarı" pazardaki yerini aldı.

Yağışların ardından ortaya çıkmaya başlayan mantar, lezzeti ve faydasıyla bölge halkından büyük ilgi görüyor.

Pazardaki tezgahlarda yerini alan Kanlıca Mantarı, kilosu 40 liradan satılıyor.

Uğur Karaoğlu, köknar, çam ve meşe ağaçlarının dibinde yetişen mantarları topladığını belirterek, "Yağmurun yağmasıyla yaylamızda kendini gösteren mantarları satarak aile bütçemize katkı sağlıyorum. İlçemizde sevilen bir mantar." diye konuştu.