Taraklı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika
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Taraklı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

28.04.2022 10:17
Taraklı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i Kadir Gecesi'nde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i Kadir Gecesi'nde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Teravih namazı sonrası Tarihi Yunus Paşa Camisi'nde ilahiler eşliğinde sedef kaplamalı sandukasından çıkarılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen yüzlerce kişi, cami içerisinde yoğunluk oluşturdu.

Her yıl Kadir Gecesi'nde salavatlar eşliğinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i selamlayan vatandaşlardan bazıları tekbir ve salavat getirdi, bazıları ise gözyaşı döktü.

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Sakal I Şerif, Kadir Gecesi, Hz Muhammed, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taraklı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika


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