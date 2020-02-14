"Tarih Konuşmaları" sürüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen "Tarih Konuşmaları" etkinliğinde bu kez "Demokrat Parti İktidarı Döneminde CHP, Partiyi Dönüştüren 10 Yıllık Muhalefet Dönemi" konuşuldu.



Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı tarafından düzenlenen Tarih Konuşmaları etkinliği, Eskişehirlilerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. "Demokrat Parti İktidarı Döneminde CHP, Partiyi Dönüştüren 10 Yıllık Muhalefet Dönemi" başlığı ile düzenlenen 6. söyleşinin konuğu Çağdaş Görücü oldu. Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve çok sayıda tarih sever katıldı.



Program öncesinde katılımcılara hitap eden Başkan Ataç, "Bugün sevgili Çağdaş gibi genç bir tarihçi arkadaşımızı dinleyeceğiz. Elbette bizler de bugünün konusu olan dönemi, birçok büyüğümüzden dinleme şansı bulduk. Ancak tarih biliminin de en güzel tarafı bu; 1950'li yılların çok yönlü bir şekilde ele alınmasına şahit olacağız. Ayrıca bu güzel söyleşileri birlikte gerçekleştirdiğimiz Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Alkan'a da teşekkür ediyorum. Salonumuzun doluluğu memnuniyet verici, keyifli bir söyleşi olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



Söyleşide daha sonra Çağdaş Görücü, 14 Mayıs 1950 tarihinde gerçekleştirilen seçimler ile başlayan Demokrat Parti iktidarı ve CHP'nin 10 yıllık muhalefet dönemini irdeledi. Görücü, yaklaşık 1 saat süren program sonunda katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.



Düzenlenen etkinlik, konuk Çağdaş Görücü'ye çiçek takdim edilmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR