"Tarih Konuşmaları" sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Tarih Konuşmaları' sürüyor - Son Dakika

"Tarih Konuşmaları" sürüyor

7 saat önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen "Tarih Konuşmaları" etkinliğinde bu kez "Demokrat Parti İktidarı Döneminde CHP, Partiyi Dönüştüren 10 Yıllık Muhalefet Dönemi" konuşuldu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen "Tarih Konuşmaları" etkinliğinde bu kez "Demokrat Parti İktidarı Döneminde CHP, Partiyi Dönüştüren 10 Yıllık Muhalefet Dönemi" konuşuldu.


Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı tarafından düzenlenen Tarih Konuşmaları etkinliği, Eskişehirlilerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. "Demokrat Parti İktidarı Döneminde CHP, Partiyi Dönüştüren 10 Yıllık Muhalefet Dönemi" başlığı ile düzenlenen 6. söyleşinin konuğu Çağdaş Görücü oldu. Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve çok sayıda tarih sever katıldı.


Program öncesinde katılımcılara hitap eden Başkan Ataç, "Bugün sevgili Çağdaş gibi genç bir tarihçi arkadaşımızı dinleyeceğiz. Elbette bizler de bugünün konusu olan dönemi, birçok büyüğümüzden dinleme şansı bulduk. Ancak tarih biliminin de en güzel tarafı bu; 1950'li yılların çok yönlü bir şekilde ele alınmasına şahit olacağız. Ayrıca bu güzel söyleşileri birlikte gerçekleştirdiğimiz Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Alkan'a da teşekkür ediyorum. Salonumuzun doluluğu memnuniyet verici, keyifli bir söyleşi olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.


Söyleşide daha sonra Çağdaş Görücü, 14 Mayıs 1950 tarihinde gerçekleştirilen seçimler ile başlayan Demokrat Parti iktidarı ve CHP'nin 10 yıllık muhalefet dönemini irdeledi. Görücü, yaklaşık 1 saat süren program sonunda katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.


Düzenlenen etkinlik, konuk Çağdaş Görücü'ye çiçek takdim edilmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP arasında gerginlik
Orman Genel Müdürlüğü personel alımında usulsüzlük yapıldığı iddia edildi Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları Son dakika: PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı

Son Dakika Haberleri
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 21:54:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Tarih Konuşmaları" sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]