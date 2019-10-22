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Tarihçi İlber Ortaylı, Uşak'ı gezdi

44 dakika önce

Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı makamında ziyaret edip, Uşak Müzesi'ni ve Ulubey Kanyonları'nı gezdi.

Tarihçi İlber Ortaylı, Uşak'ı gezdi, System.String[]

Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı makamında ziyaret edip, Uşak Müzesi'ni ve Ulubey Kanyonları'nı gezdi.


Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Uşak Üniversitesi 2019-2020 Akademik Açılış Yılı Programına katılmak üzere Uşak'a gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Vali Funda Kocabıyık'ı makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Prof. Dr. Ortaylı, Vali Funda Kocabıyık ile makamında bir süre sohbet etti. Daha sonra Vali Funda Kocabıyık ile Uşak Müzesi'ni gezen Ortaylı, müzede Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri ve İl Kültür Turizm Müdür Vekili Şerif Sözler'den bilgi aldı.

Müze ziyaretinin ardından Vali Funda Kocabıyık ile dünyanın ikinci Türkiye'nin en büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu'nu gezen Ortaylı'ya Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın tarafından kanyonlar, cam teras ve ters ev hakkında bilgi verildi.

Ortaylı, yaptığı açıklamada Ulubey Kanyonları'nı ilk kez gördüğünü, oldukça esrarengiz ve derin bulduğunu belirtti. Ortaylı, Uşak'ı çok beğendiğini ve Uşak Müzesi'ni gezmek memnuniyet duyduğunu da dile getirdi.

Vali Funda Kocabıyık ise, Uşak'ta Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını belirterek, "Sağ olsun bizi şereflendirdi. Bu arada Uşak Müzesi'ni ve Kanyonları gösterme şansına sahip olduk. Buradan memnun ayrıldı, bu da bizi memnun etti." ifadesini kullandı.

Ziyaretleri sırasında Vali Funda Kocabıyık ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Uşak Üniversitesi öğretim üyeleri eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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