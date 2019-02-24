Son Dakika Haberleri: Tarihçi Kemal Karpat'ın Cenazesi İstanbul'a Getirildi

Tarihçi Kemal Karpat'ın Cenazesi İstanbul'a Getirildi

52 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.

Tarihçi Kemal Karpat'ın Cenazesi İstanbul'a Getirildi, System.String[]


Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde tedavi gördüğü hastanede 20 Şubat Çarşamba günü hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Türk Bayrağına sarılı halde İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları (THY)'nin TK6 sefer sayılı Chicago seferiyle Atatürk Havalimanı'na getirilen cenazeyi, Kemal Karpat'ın yeğeni Medeni Karpat  teslim aldı. Kemal Karpat'ın naaşı Atatürk Havalimanı kargo terminalinde cenaze aracına yüklendiği sırada, kargo çalışanları Fatiha Suresi okudu. Kemal Karpat'ın naaşı Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı Gasılhanesi'ne götürüldü.

Görünt Dökümü:

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-Kemal Karpat'ın naaşının kargo terminalinden çıkışı

-Kemal Karpat'ın Türk Bayraklı naaşının detayları

-Kemal Karpat için Fatiha suresi okunması

-Naaşın cenaze aracına yüklenmesi

-Genel Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:51 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Kemal Karpat, Güncel
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