Tarihçi Mehmet Genç için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek - Son Dakika

Tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi tarihçi Dr. Mehmet Genç'in cenazesi Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verilecek.

İktisat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan tarihçi Dr. Mehmet Genç için Fatih Camisi'nde cuma namazına müteakip tören düzenlenecek.

Cenaze namazının ardından Genç'in naaşı Fatih Camisi Haziresi'nde defnedilecek.

Bugüne kadar birçok öğrenci yetiştiren ve pek çok makalesi farklı dillere çevrilen Genç, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne sosyal bilimler ve tarih alanında yaptığı çalışmalarla layık görülmüştü.