Son Dakika Haberleri: Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Üsküdarlılarla buluşacak
Son Dakika Kültür Sanat Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Üsküdarlılarla buluşacak

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Üsküdarlılarla buluşacak

1 saat önce

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Dünden Bugüne Cumhuriyet" konulu söyleşiye katılacak.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Üsküdarlılarla buluşacak, System.String[]

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Dünden Bugüne Cumhuriyet" konulu söyleşiye katılacak.

Üsküdar Belediyesinin kültür- sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program, 28 Ekim Pazartesi günü Nevmekan Sahil'de yapılacak.

Tarih konusunda uzman görüşleriyle tanınan Ortaylı, katılımcılara Cumhuriyetin bugüne kadar kat ettiği kilometre taşlarını anlatacak.

İlber Ortaylı, Üsküdar, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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