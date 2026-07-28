Tarihi adım! iPhone kullanıcılarının yıllardır beklediği gün geldi - Son Dakika
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Tarihi adım! iPhone kullanıcılarının yıllardır beklediği gün geldi

Tarihi adım! iPhone kullanıcılarının yıllardır beklediği gün geldi
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Apple, iOS 27'nin herkese açık beta sürümünü yayımlayarak yapay zekâ destekli yeni nesil Siri'yi geliştirici olmayan kullanıcıların da erişimine açtı. Daha doğal sohbet edebilen ve kişisel bağlamı anlayabilen yeni Siri, Apple Intelligence özellikleriyle dikkat çekiyor.

Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 27'nin herkese açık beta sürümünü kullanıma sundu. Güncellemeyle birlikte şirketin yapay zekâ destekli yeni nesil sesli asistanı Siri de geliştirici programına kayıtlı olmayan kullanıcılar tarafından test edilebilecek.

DAHA AKILLI VE DAHA DOĞAL

Apple Intelligence altyapısıyla çalışan yeni Siri, önceki sürümlere kıyasla daha doğal konuşmalar gerçekleştirebiliyor. Asistan, kullanıcının kişisel bağlamını anlayabiliyor, ekranında görünen içerikleri yorumlayabiliyor, uygulamalar arasında daha gelişmiş işlemler yapabiliyor ve web'den bilgi alarak daha kapsamlı yanıtlar sunabiliyor.

BAŞKA YENİLİKLER DE VAR

iOS 27'nin herkese açık beta sürümü yalnızca Siri ile sınırlı değil. Güncelleme; performans iyileştirmeleri, Apple Intelligence'ın farklı uygulamalara entegrasyonu, ebeveyn denetimlerinde yeni özellikler ve sistem genelinde çeşitli tasarım değişikliklerini de beraberinde getiriyor. Nihai sürümün sonbaharda tüm uyumlu cihazlar için yayımlanması bekleniyor. 

Teknoloji, Iphone, Apple, Son Dakika

Son Dakika Apple Tarihi adım! iPhone kullanıcılarının yıllardır beklediği gün geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 00349200 00349200:
    daha da tehlikeli ve güvensiz bence 0 0 Yanıtla
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