Tarihi Alan'daki güvenlikçilerden 'Mehmetçiğe Selam Olsun' videosu

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda görevli güvenlik görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok etmek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe manevi destek vermek, şehitlikler ve tarihi alanlarda çektikleri video ile asker selamı gönderdi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında görevli güvenlik görevlileri, TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok etmek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe manevi destek vermek için, 'Mehmetçiğe selam olsun' videosu çekti.