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Son Dakika Güncel Tarihi Alan'daki güvenlikçilerden 'Mehmetçiğe Selam Olsun' videosu

Tarihi Alan'daki güvenlikçilerden 'Mehmetçiğe Selam Olsun' videosu

1 saat önce

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda görevli güvenlik görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok etmek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe manevi destek vermek, şehitlikler ve tarihi alanlarda...

Tarihi Alan'daki güvenlikçilerden 'Mehmetçiğe Selam Olsun' videosu, System.String[]

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda görevli güvenlik görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok etmek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe manevi destek vermek, şehitlikler ve tarihi alanlarda çektikleri video ile asker selamı gönderdi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında görevli güvenlik görevlileri, TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok etmek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe manevi destek vermek için, 'Mehmetçiğe selam olsun' videosu çekti.

Güvenlik görevlileri, Şehitler Abidesi, 57'nci Piyade Alay Şehitliği, Şahindere Şehitliği, 26'ncı Alay ve Yahya Çavuş Şehitliği, Kilitbahir Kale Müzesi, Seyit Onbaşı Anıtı, Bigali Köyü Atatürk Evi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi, Anadolu Hamidiye Tabyası ve Conkbayırı önünde çektikleri çektikleri video ile Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.


Çanakkale, Gelibolu, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:49 Kaynak: DHA
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