Tarihi Aynalı Çarşı'ya ziyaretçi akını

ÇANAKKALE Savaşları sırasında adı türküyle ölümsüzleşen tarihi Aynalı Çarşı, her gün yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Tarihi çarşı, yöresel ürünlerin yanı sıra, giyim, yiyecek, içecek, ev tekstili ile hediyelik eşyalardan oluşan çeşitli ürün yelpazesiyle ilgi görüyor.Çanakkale Savaşlarını anlatan Çanakkale Türküsü ile adı ölümsüzleşen Aynalı Çarşı, 130 yıllık tarihiyle ve geniş ürün yelpazesiyle her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kent merkezinde bulunan tarihi çarşıda yöresel ürünlerin yanı sıra, giyim, yiyecek, içecek, ev tekstili, baharat çeşitleri ve Truva Atı, Şehitler Abidesi ve Seyit Onbaşı minyatürleri gibi hediyelik eşyaların satışı yapılıyor. Tarihi çarşıyı görmeye gelenler, buradan yaptıkları alışveriş ile kent ekonomisine de canlılık kazandırıyor.'BURASI MUHAKKAK GÖRÜLMEYE DEĞER'Çarşıda 1970'den beri esnaflık yapan Ali İhsan Kasım, Aynalı Çarşı'ya özellikle yaz aylarında ilginin yoğun olduğunu söyleyerek, "Tarihi çarşıya eskiden beri ilgi var. Ama şimdi daha değişik hediyeler olduğu için dışarıdan gelenler görmek için muhakkak buraya geliyor. Tarihi çarşı muhakkak görülmeye değer. Turistler genelde görmek için geliyor buraya. Aynalı Çarşı'nın aslında aynayla bir alakası yok. Eskiden burada at koşumları satılıyormuş. At koşumlarının kayışlarını süslemek için ayna takarlardı. Adı buradan kaynaklanıyor, aynalı diye. Birde o Kastamonulu askerimiz Aynalı Çarşı diye türkü yakınca, Aynalı Çarşı diye kalıyor adı. Aynalı Çarşı denince Mehmetçiğin Çanakkale Savaşları'nda yaşadığı zorluklar ve kahramanlıkları akla geliyor" dedi.'GEZİLECEK GÜZEL BİR YER'İstanbul'dan çarşıyı ziyarete gelen Taner Kuruoğlu, "Çarşıya daha önce de gelmiştim. Her geldiğimde buradaki dükkanları da sürekli geziyorum. Sevdiklerimize küçük eşyalar, hediyeler alıyoruz. Burası güzel. Hem fiyatları da ucuz. Dışarıdan gelenler içinde gezilecek güzel bir yer" ifadelerini kullandı.Çanakkale'ye her geldiğinde Aynalı Çarşı'ya uğradığını söyleyen Fatih Sarıkaya ise, "İstanbul'dan geldim. Burayı çok beğendim. Her geldiğimde uğrayıp hediye alıyorum. Çeşitlilik gerçekten çok iyi. Daha çok Çanakkale, üzerine ama bulunduğumuz konumdan dolayı öyle olması gerekiyor. Çanakkale'ye gelen herkesi buraya davet ediyorum. Gelip bir şeyler alabilirler" şeklinde konuştu.ADI AT GÖZLÜKLERİNDEN GELİYOREvliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçen Aynalı Çarşı, 2'nci Abdülhamid'in 1889 yılındaki padişahlığı sırasında, Çanakkale'nin önde gelen Yahudi ailelerinden birinin üyesi İlya Halyo tarafından yeniden inşa ettirildi. Çarşı, 1915'te Gelibolu çıkarması sırasında tahrip oldu. Çarşı içinde eskiden atlar için koşum ve süs eşyası yapan dükkanlar yer alıyordu. Çarşı, 'ayna' denilen at gözlüklerinin satılması nedeniyle 'Aynalı Çarşı' adıyla anılıyor. Aynalı Çarşı'dan söz edilen Çanakkale Türküsü'nü ise ilk kez Çanakkale Savaşları'na katılan Kastamonulu bir askerin söylediği biliniyor. Çanakkale Savaşları sırasında adı türküyle ölümsüzleşen ünlü Aynalı Çarşı, 2007 yılında yenilenmişti.

