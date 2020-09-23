Tarihi çeşmenin çevresi bakımdan geçirildi - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediye Binası önünde bulunan ve bakımsızlıktan dolayı yıpranan 171 yıllık tarihi Kadı Arapzade Çeşmesi'nin çevresi yenilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in talimatıyla tarihi çeşme ile çınar ağacının çevresinde iyileştirme çalışması tamamlandı. Yapılan çalışmalarla Kadı Arapzade Çeşmesi ön plana çıkarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüksel, Kadı Arapzade Çeşmesinin bulunduğu alanı, çevre düzenlemesiyle güzelleştirdiklerini ve 171 yıllık tarihe sahip kültürel değeri ön plana çıkarttıklarını belirtti.