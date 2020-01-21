Son Dakika › Güncel › Tarihi eser arayan şahıs dedektörle yakalandı - Son Dakika
Tarihi eser arayan şahıs dedektörle yakalandı
6 saat önce
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarihi eser arayan bir kişi dedektörle yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarihi eser arayan bir kişi dedektörle yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Y.A. isimli şahsın Bolayır köyü Ambarlar mevkiinde kaçak tarihi eser arayacağı tespit edildi. Yapılan operasyon neticesinde Eski Gelibolu-Bolayır yolu Çimpe Kalesi mevkiinde yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli şahıs araç içinde yakalandı. Şahsın üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet altın sikke ve çuval içerisinde bir adet dedektör ele geçirildi.
(Utku Yaşar Cüce/İHA)
Son Dakika Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim Erdoğan'a sunulan İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsıyor? İşte kalem kalem taslak metni Tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüs için İstanbul Havalimanı'nda önlem