Tarihi eser arayan şahıs dedektörle yakalandı - Son Dakika
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Tarihi eser arayan şahıs dedektörle yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarihi eser arayan bir kişi dedektörle yakalandı.

Tarihi eser arayan şahıs dedektörle yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarihi eser arayan bir kişi dedektörle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Y.A. isimli şahsın Bolayır köyü Ambarlar mevkiinde kaçak tarihi eser arayacağı tespit edildi. Yapılan operasyon neticesinde Eski Gelibolu-Bolayır yolu Çimpe Kalesi mevkiinde yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli şahıs araç içinde yakalandı. Şahsın üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet altın sikke ve çuval içerisinde bir adet dedektör ele geçirildi.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Çanakkale, Gelibolu, Bolayır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
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