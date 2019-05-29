Son Dakika Haberleri: Tarihi hamam kültürüne ilgi artıyor
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Tarihi hamam kültürüne ilgi artıyor

1 saat önce

Osmanlı'nın tarihi hamam kültürüne ilgi artıyor.

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Osmanlı'nın tarihi hamam kültürüne ilgi artıyor. Osmanlı döneminde görülen hamam etkinlikleri Maltepe'de açılan Süreyya Hamam'da görülecek.

Osmanlı'nın tarihi hamam kültürüne ilgi artıyor. Alışılagelmişin dışında bir konseptiyle uzun yıllar Sancaktepe'de hizmet vermekte olan Külliye Hamam'ın kardeş şubesi Süreyya Hamam Maltepe'de açıldı. Hamamda Osmanlı tarihinde de sıkça görülen gelin hamamı, kına hamamı gibi farklı organizasyonların da yapılacağı bilgisi verilirken geleneksel programlar da mevcut.

"Geleneklerimizi yaşatmaya devam ettirmek bizlere gurur ve mutluluk veriyor"

Süreyya Hamam ve Külliye Hamam'ın kurucusu Murat Arslan, konu ile ilgili açıklamasında, "Günlük yaşantımızın gereksinimleri, kültürümüzün tat ve dokuları aynı zamanda hamam kültürünün hali hazırda ritüelleşme evresini tesislerimiz ile yaşatacak olmaktan onur duyuyoruz. Tarihi hamamların mimarisi ve modern hamamların konforunu alışılagelmişin dışında bir konsepte sahip tesislerimizle İstanbul'un merkezinde ikinci şubemizi açtık. Geleneklerimizi yaşatmaya devam ettirmek bizlere gurur ve mutluluk veriyor" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:45 Kaynak: İHA
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