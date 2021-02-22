Tarihi Hoşab ve Ayanıs kalelerinin isimleri bulundukları yerleşim yerlerine verildi - Son Dakika

Tarihi Hoşab ve Ayanıs kalelerinin isimleri bulundukları yerleşim yerlerine verildi

22.02.2021 18:28
Tarihi Hoşab ve Ayanıs kalelerinin isimleri bulundukları yerleşim yerlerine verildi, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan "Güzelsu" yerleşim yerinin ismi "Hoşab", Tuşba ilçesindeki Ağartı Mahallesi'nin ismi de "Ayanıs" olarak değiştirilmesi valilik tarafından uygun görülerek tescillendi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan "Güzelsu" yerleşim yerinin ismi "Hoşab", Tuşba ilçesindeki Ağartı Mahallesi'nin ismi de "Ayanıs" olarak değiştirilmesi valilik tarafından uygun görülerek tescillendi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van- Hakkari ve İran yolu üzerinde bulunan Hoşab Kalesi'nin bulunduğu Güzelsu Mahallesi'nin ilçe merkezine 40 kilometre mesafede olduğu belirtilerek, "19.yüzyıl ortalarında terk edilmiş olan Hoşab Kalesi, içerisindeki bölgenin dikkat çeken tarihi yapılarından biri olarak günümüze kadar gelmiştir. Mahalle sakinlerinin talebi ve ilçe belediyesinin almış olduğu karar üzerine, halk arasında da Hoşab olarak bilinen Güzelsu yerleşim yerine tarihi Hoşab Kalesi'nin isminin verilmesi valiliğimize teklif edilmiştir. Öte yandan Tuşba ilçemize bağlı Ağartı Mahallesi'nde Urartular tarafından yapılmış olan 2700 yıllık Ayanıs Kalesi bulunmaktadır. Bu yerleşim birimimiz de halk arasında Ayanıs olarak bilinmektedir. İlçe belediye meclisinin almış olduğu kararla Ağartı Mahallemizin isminin de Ayanıs olarak değiştirilmesi valiliğimize teklif edilmiştir. Tarihi değerlerimizin korunması ve yaşatılmasının yanı sıra vatandaşlarımızın haklı talepleri de dikkate alınarak, her iki yerleşim biriminin de isim değişikliği, valiliğimizce uygun görülerek tescil edilmiştir. Ayrıca, ilimiz Başkale ilçesinin Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı Sualtı ve Dereboyu mezralarının Esenyamaç Mahallesi'ne uzak olmaları, burada yerleşik durumda olan vatandaşlarımızın resmi iş ve işlemlerinin yürütülmesinde sıkıntıların yaşaması nedeniyle Esenyamaç Mahallesi'nden ayrılarak Sualtı ismiyle, Gevaş ilçesine bağlı Yoldöndü Mahallesi'nin coğrafi konumu itibari ile geniş bir alana sahip olması ve nüfus yoğunluğu nedeniyle kamusal hizmetlerin sağlıklı sunulabilmesi için Barışık mezrası Yoldöndü Mahallesi'nden ayrılarak Barışık ismiyle yeni mahalle kurulmasında; kamu yararı görüldüğünden 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereği iki yeni mahallenin kurulması valiliğimizce uygun görülerek tescil işlemleri tamamlanmıştır" denildi. - VAN

Hisarcık, Güzelsu, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi Hoşab ve Ayanıs kalelerinin isimleri bulundukları yerleşim yerlerine verildi - Son Dakika


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