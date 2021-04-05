Tarihi Kaleiçi'nde çevre düzenlemesi başlatıldı - Son Dakika

Antalya'daki önemli turistik alanlarından tarihi Kaleiçi'nde çevre düzenlemesi başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ekipleri, Kaleiçi'nin cazibesini arttırmak ve ziyaretini kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı "Kaleiçi Çevre Düzenleme Projesi"ni hayata geçirdi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Etüt Proje Müdürlüğünce, ilk etapta Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Barbaros Mahallesi Kocatepe Geçidi Sokak ile Atatürk Caddesi arasında bağlantı yolu yapıldı.

Kaleiçi'ne yeni yaya yolu kazandıran ekipler, Atatürk Caddesi'nin batı kısmı ve Büyükşehir Belediyesi eski hizmet binası yanında çalışmalarını sürdürdü.

Proje kapsamında, Hadrian Kale Kapısı ve çevresinde, engelli vatandaşların da kullanabilecekleri yaya yolu oluşturulacak. Kaleiçi Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda yer alan Atatürk Caddesi'nin batı kaldırımındaki küp taş döşemeler sökülerek, füme renkli Alanya mermeriyle kaplanacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaleiçi'nin cazibesini arttırmak, vatandaşlar ve turistler tarafından daha rahat ziyaret edilebilmesini sağlamak için çalışma yaptıklarını belirtti.